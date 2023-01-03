Demet Özdemir: Yorucu bir hayatım var!

Demet Özdemir, InStyle dergisinin ocak sayısı için Erciyes’te kameraların karşısına geçerek poz verdi. Derginin sorularını da yanıtlayan güzel yıldız, soğuk havalarla arasının iyi olduğunu belirtti:

“Soğukla aram mesleğim gereği oldukça iyi. Kondisyonum sağlam. Karı da çok severim, kim sevmez? İlk kar tanesini gördüğünde bile çocukça mutlu oluyor insan. Kar yağışı izlemeyi ve karda yürümeyi çok severim. Sadece kayak yapmakla ilgili biraz korktuğum için izlemeyi tercih ederim. Belki zamanla bu korkumun da üzerine gidebilirim. Tatil içinse bir seçim yapmak durumunda kalsam hem yaz hem kış diyebilirim.”



"GÖZ ÖNÜNDE OLMAK DURUMUNA TAKILMIYORUM!"



Özdemir, “Setler, çekimler, kapaklar, galalar; bu ışıltısı ve koşturmacası bol hayat yorucu geliyor mu bazen? Hep göz önünde olmak bazen bunaltıcı oluyor mu?” sorusuna ise şı cevabı verdi:



“Evet, yorucu bir hayatım var. Hatta bazen kendi isteklerim bile olabiliyor bunlar. Dinlenmek yerine hep aktif olmak istiyorum, çünkü hayallerimin bir parçasıydı bu. Bekletmek, ertelemek bana iyi gelmiyor. O yüzden göz önünde olmak durumuna takılmadan işini iyi yapan, sevgi dolu insanlarla birlikte olmak bana çok iyi hissettiriyor diyerek motive oluyorum.”