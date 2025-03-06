Demet Özdemir, kısa peruklu paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanırken, sosyal medyada yaptığı imaj denemesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Demet Özdemir, kısa peruklu paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-03-2025 15:21

Güzel oyuncu, kısa peruklu fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Özdemir'in paylaştığı fotoğraflara, hayranlarından "Çok güzel olmuş", "Bambaşka bir Demet" gibi yorumlar geldi.

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterini canlandıracak olan Demet Özdemir, aynı zamanda dizide şarkı söylemesiyle de büyük beğeni toplamaya hazırlanıyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Özdemir'in Eşref Rüya dizisinde bölüm başı 1.5 milyon TL'ye anlaştığı iddiaları oldu.

Özdemir'in kısa peruklu fotoğrafına yaptığı "At fava, bekle bakalım belki bir gün" notu da sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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