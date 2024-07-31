Defne Samyeli'nin buz banyosu sosyal medyayı salladı

52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve iki çocuk annesi Defne Samyeli, fit hali ve güzelliğiyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Yıllara meydan okuyan ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabından soğuk su ile dolu küvete girdiği anları paylaştı.

Paylaşımıyla takipçilerini şaşırtan Samyeli, bu cesur ve sağlıklı yaşam tarzını gözler önüne serdi. Fit vücudu ve enerjik haliyle dikkat çeken şarkıcı, yılların kendisinden hiçbir şey götürmediğini bir kez daha kanıtladı. Samyeli'nin bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.