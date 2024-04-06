Cihangir Ceyhan’ın başrolünde olduğu “Dengeler: Biri Olmak” dizisinin yayın tarihi belli oldu

Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu "Dengeler: Biri Olmak" adlı dizi için fragman yayınlandı. Zengin kadrosuyla dikkat çeken dizi, 19 Nisan'da GAİN izleyicileriyle buluşacak.

Cihangir Ceyhan’ın başrolünde olduğu “Dengeler: Biri Olmak” dizisinin yayın tarihi belli oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-04-2024 10:12

GAİN'in merakla beklenen yeni dizisi olan "Dengeler: Biri Olmak", 19 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu bu dizi, Ferit Kamacı karakterinin hikayesini anlatıyor. Ferit, yaşadığı olaylar sonucunda gayrimeşru dünyaya çekilir ve adım adım suç, şiddet, hırs ve intikam dolu bir dünyaya sürüklenir. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu farklı bir yaşamı geride bırakmak zorunda kalan Ferit, "biri olma" yolunda büyük fedakarlıklar yapmak zorunda kalacaktır.

Inter Yapım imzalı "Dengeler: Biri Olmak" dizisinde Cihangir Ceyhan'a Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Savaş Satış, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu, Gurur Çiçekoğlu, Zamire Zeynep Özdemir, Mücahit Koçak, Canan Ürekil ve Ersin Olgaç gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir bulunurken, senaryosu ise Sarp Kalfaoğlu'na ait.

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