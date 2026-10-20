Ceza’dan Şam Hayranına Ağır Sözler: “Ne Kadar Zavallısın!”

Ceza, konserinde Şam’ın posterini açan izleyiciye sert sözlerle çıkıştı. İki rapçi arasındaki eski diss savaşı yeniden gündeme gelirken o anlar dikkat çekti.

Ceza’dan Şam Hayranına Ağır Sözler: “Ne Kadar Zavallısın!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2026 10:26

Rapçi Ceza konser sırasında Şam’ın posterini açan bir izleyiciye verdiği tepkiyle gündeme geldi. Sahnedeyken posteri fark eden ünlü rapçi izleyiciye sert sözlerle yüklendi. O anlar dikkat çekerken iki isim arasında geçmişte yaşanan rap atışmaları da yeniden konuşulmaya başlandı.

Konser Sırasında Gergin Anlar Yaşandı

Ceza’nın konserinde yaşanan olayın fitilini izleyicilerden birinin Şam adıyla tanınan Şamil Oymak’ın posterini açması ateşledi. Posteri gören Ceza tepkisini sahneden dile getirdi. Ünlü rapçinin kullandığı sert ifadeler olayın kısa sürede gündeme taşınmasına neden oldu.

Ceza posteri açan kişiye dönerek “Ne kadar geri zekalısın lan? Dünyanın en gerizekalı, en cahil insanının resmini taşıyorsun lan. Ne kadar zavallısın oğlum” sözleriyle çıkıştı. Rapçinin bu sözleri konser sırasında yaşanan gerginliği gözler önüne serdi.

Ceza ve Şam Arasındaki Gerilim Nereden Geliyor?

Aslında Ceza ile Şam arasındaki gerilim yeni değil. İki rapçi geçmişte yaptıkları açıklamalar ve yayımladıkları parçalarla sık sık karşı karşıya gelmişti. Şam katıldığı Ebo Show programında Ceza’yı rap müzik hakkındaki görüşleri üzerinden eleştirmiş ve oldukça sert ifadeler kullanmıştı.

Şam 2022 yılında yayımladığı “Killer Rap” adlı parçasında da Ceza’ya göndermelerde bulunmuştu. Bu sözlü atışma ilerleyen dönemde müziklerine de yansıdı.

“Analog” ile Karşılık Verdi

Ceza da 2023 yılında yayımladığı “Analog” adlı şarkısında Şam’a yönelik göndermelerde bulundu. Şam ise buna yeni bir diss parçasıyla karşılık verdi. Böylece iki isim arasındaki rap rekabeti müzik üzerinden devam etti.

Şimdi Ceza’nın konser sırasında yaşadığı bu olay geçmişteki atışmaları yeniden gündeme getirdi. Bir izleyicinin açtığı posterle başlayan tartışma iki rapçi arasındaki eski gerilimin tekrar konuşulmasına yol açtı. Ceza’nın sert çıkışı da konserden yansıyan en dikkat çekici anlardan biri oldu.

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