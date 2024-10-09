Cemre Baysel’in stili sosyal medyada olay oldu

Cemre Baysel, defileye katıldığı kıyafet tercihiyle sosyal medyada gündem oldu.

Cemre Baysel’in stili sosyal medyada olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2024 16:09

Moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden Amor Gariboviç, uzun zamandır merakla beklenen “Phoenix Bloom” adlı yeni couture koleksiyonunu, önceki akşam Beyoğlu’ndaki Venedik Sarayı’nda düzenlenen etkileyici bir defile ile tanıttı. Defilede, Gariboviç’in Sırbistan’dan Türkiye’ye uzanan yaratıcı yolculuğunun izlerini taşıyan, titizlikle hazırlanmış 55 parça kıyafet sergilendi. Çağla Şikel başta olmak üzere, yerli ve yabancı 50 model koleksiyonu podyuma taşıdı.

Ünlü İsimler Şıklıklarıyla Gecede Dikkat Çekti

Moda tutkunlarının buluşma noktası olan bu özel geceye, sanat ve magazin dünyasının önde gelen isimleri büyük ilgi gösterdi. Sibel Can, Hande Erçel, Sıla, Cemre Baysel, Emina Yahoviç, Aybüke Pusat, Defne Samyeli ve kızları Derin ve Deren Talu, Damla Sönmez, Jale Balcı gibi isimler gecede göz kamaştırdı. Defile, moda severlerin yoğun alkışları eşliğinde tamamlandı.

Cemre Baysel’in Stili Sosyal Medyada Olay Oldu

Birçok dizi projesinde başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Cemre Baysel, defileye katıldığı kıyafet tercihiyle sosyal medyada gündem oldu.

“Ramo”, “Sol Yanım”, “Senden Daha Güzel” gibi projelerle tanınan Baysel, büyük bir çiçek tasarımıyla dikkat çeken elbisesiyle eleştirilerin odak noktası haline geldi. Sosyal medyada bazı takipçiler Baysel’in tarzını beğenirken, bazıları ise kıyafetini eleştiri yağmuruna tuttu.

"Phoenix Bloom" Koleksiyonu Dakikalarca Alkışlandı

Venedik Sarayı’nın ihtişamlı atmosferinde gerçekleşen defilede, Gariboviç’in “Phoenix Bloom” koleksiyonu büyük beğeni topladı. Moda severler, koleksiyonun yaratıcı detaylarını ve benzersiz tasarımlarını uzun süre ayakta alkışladı. Defile, şıklığın ve zarafetin buluşma noktası olarak unutulmaz anlara sahne oldu.

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