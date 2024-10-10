Cem Yılmaz: 'Sorumlular bir şey yapsın diye bekliyoruz'

Cem Yılmaz, “kadın cinayetleri” hakkında konuştu.

Cem Yılmaz: 'Sorumlular bir şey yapsın diye bekliyoruz'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2024 10:25

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, son dönemde artan kadın cinayetleri hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bir etkinlik sırasında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Yılmaz, bu konuda sadece ünlü isimlerin değil, yetkililerin de harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, "Bütün mikrofon tutulan arkadaşların bu konuda ne dediğinden çok, sorumlular bir şey yapsın diye bekleyen, olaylara maruz kalan halkın bir parçası olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu. 

Cem Yılmaz’ın bu duyarlı açıklaması, toplumsal farkındalığı artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi. Sosyal medyada geniş yankı bulan bu sözler, takipçileri tarafından büyük destek gördü.

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