Cem Belevi: Kin tutmanın hiç kimseye faydası yok

Cem Belevi, bir davette objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Belevi, hastaneden çıkıp, etkinliğe katıldığını açıkladı.





Konuyla alakalı konuşan Cem Belevi, "Bu aralar kalın giyiniyorum. Havalar çok soğuk, herkesi uyarıyorum. Virüs kol geziyor. Ben de biraz kötü hissettim, hemen serum vurdurdum. O yüzden biraz geç kaldım" ifadelerini kullandı.



"KİN TUTMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK"



Belevi, ayrıca olaylı şekilde ayrıldığı eski sevgilisi İrem Derici ile birbilerine beyaz bayrak gösterek, yaşadıkları sıkıntılı günleri unuttuklarını da anlattı.



Şarkıcı, "Geçtiğimiz yıl magazinde çok fazla gündeme gelmiş bulunduk. Çok iyi tecrübe ettim. Çünkü bu zamana kadar işlerimle konuşuluyordum. İnşallah öyle devam edecek. Güzel oldu, karşılıklı anlaştık. Sonuçta küs kalmanın, kin tutmanın hiç kimseye faydası yok. Genel anlamda söylüyorum... Kin tutmak nedir?; Zehri kendin yutup, ölümü başkasından beklemektir... O yüzden hayat kin tutacak kadar, kızgın kalacak kadar uzun değil. Kendisine her zaman mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir şey söyledi; 'Allah’ın selamını esirgemeyelim' dedi. Zaten ne için yaşıyoruz ki? Kendisine de tüm sevenlerimize de selamlarmız olsun" dedi.