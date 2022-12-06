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Gecce Magazin Haberleri

Cem Belevi: Aşkta beni çok üzdüler

Cem Belevi'nin ilişkisi İrem Derici'ye ihanet ettiği gerekçesiyle olaylı bir şekilde bitmişti. Son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı Cem Belevi, bir radyo programına konuk oldu. Şarkıcı, özel hayatına gelen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte detaylar...

Cem Belevi: Aşkta beni çok üzdüler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-12-2022 12:22

TRT Radyo1'de "Kum Saati" programını hazırlayıp sunan Oylum Seçin'in bu haftaki konuğu Cem Belevi'ydi.


Seçin'in yeni şarkınız "Allah Biliyor" hayırlı olsun, müzik mi oyunculuk mu?" sorusunu Belevi, "16 yaşından beri şarkı sözü yazıyorum. Oyunculukta şarkıcı kimliğimi yansıtan rollerden çok karakter oyunculuğu rollerde yer almak istiyorum. Son iki sinema filminde şaşırdan iki karaktere hayat verdim. Biri Adanalı bir baron, film büyük bir ihtimalle şubat ayında vizyona girecek. Oyunculuk güzel ama benim yolum müzik" diyerek yanıtladı.

"Y KUŞAĞINI BİLE YAKALAMAK ZOR"

Oylum Seçin'in "Peki müzikte Z kuşağını yakalıyor musunuz?" sorusuna, Belevi, "İtiraf etmek gerekirse Y kuşağını bile yakalamak zor. Z kuşağı rapçiler. Dizilerdeki rollerimle ve müziğimle her kuşağa ulaşmaya çalışıyorum" dedi.

"O KONULARA GİRMEYELİM"

Seçin'in "Hayatında üç vazgeçilmez şey nedir?" sorusuna Cem Belevi, "Telefon, gitar, köpeğim sütlaç" cevabını verdi. Seçin'in, "Aşk" deyince?" sorusuna Belevi, "Çok üzüldüm, o konulara girmeyelim" dedi.

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