Cem Belevi: Aşkta beni çok üzdüler

TRT Radyo1'de "Kum Saati" programını hazırlayıp sunan Oylum Seçin'in bu haftaki konuğu Cem Belevi'ydi.



Seçin'in yeni şarkınız "Allah Biliyor" hayırlı olsun, müzik mi oyunculuk mu?" sorusunu Belevi, "16 yaşından beri şarkı sözü yazıyorum. Oyunculukta şarkıcı kimliğimi yansıtan rollerden çok karakter oyunculuğu rollerde yer almak istiyorum. Son iki sinema filminde şaşırdan iki karaktere hayat verdim. Biri Adanalı bir baron, film büyük bir ihtimalle şubat ayında vizyona girecek. Oyunculuk güzel ama benim yolum müzik" diyerek yanıtladı.

"Y KUŞAĞINI BİLE YAKALAMAK ZOR"

Oylum Seçin'in "Peki müzikte Z kuşağını yakalıyor musunuz?" sorusuna, Belevi, "İtiraf etmek gerekirse Y kuşağını bile yakalamak zor. Z kuşağı rapçiler. Dizilerdeki rollerimle ve müziğimle her kuşağa ulaşmaya çalışıyorum" dedi.

"O KONULARA GİRMEYELİM"



Seçin'in "Hayatında üç vazgeçilmez şey nedir?" sorusuna Cem Belevi, "Telefon, gitar, köpeğim sütlaç" cevabını verdi. Seçin'in, "Aşk" deyince?" sorusuna Belevi, "Çok üzüldüm, o konulara girmeyelim" dedi.