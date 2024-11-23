Çelik: Bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan

90'lı yılların unutulmaz sesi Çelik, sosyal medyada paylaştığı bir video ile gündem oldu. Ünlü şarkıcı, Galata Kulesi'nin önünde Bu Kalp Seni Unutur Mu? şarkısının akustik bir versiyonunu seslendirdiği videosuyla dikkat çekti. Ancak takipçileri performansını değil, görüntüsünü yorumladı.

Çelik: Bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-11-2024 18:54

90'lı yılların unutulmaz sesi Çelik, sosyal medyada paylaştığı bir video ile gündem oldu. Ünlü şarkıcı, Galata Kulesi'nin önünde Bu Kalp Seni Unutur Mu? şarkısının akustik bir versiyonunu seslendirdiği videosuyla dikkat çekti. Ancak takipçileri performansını değil, görüntüsünü yorumladı.

“Sanatıma İlgi Göstermiyorsunuz”

Videonun altına gelen yorumlarda şarkıcının bacak arası hakkında yapılan değerlendirmeler, Çelik’i rahatsız etti. Bu yorumlara kayıtsız kalmayan sanatçı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Neredeyse 1 milyon izlenmiş... İTÜ'de yüksek lisans ve doktora yapmış, 500'den fazla şarkı yazmış ve sunmuş bir sanatçı olarak sanatıma değil bacakl arana gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan. Neyse aslan yattığı yerden belli olur."

Takipçileri İkiye Bölündü

Çelik’in açıklaması sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazı takipçileri, şarkıcının sanatıyla ön planda olması gerektiğini savunurken, bazıları ise yapılan yorumları esprili bir dille değerlendirdi.

 

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