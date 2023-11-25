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Cansu Dere'den milyonluk reklam anlaşması

Son olarak Sadakatsiz dizisindeki performansıyla dikkat çeken ve "Asya" karakteriyle büyük beğeni toplayan Cansu Dere, şu sıralar online bir platformda yayınlanan bir dizide konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkıyor. Güzel oyuncu, başarılı performansının yanı sıra yaptığı milyonluk reklam anlaşmasıyla da gündemde kendine yer buluyor.

Cansu Dere'den milyonluk reklam anlaşması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-11-2023 09:46

Cansu Dere, aktif olarak sosyal medyayı kullanan bir isim olarak öne çıkıyor. Son olarak Sadakatsiz dizisindeki Asya karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Dere, sıkça magazin basınında adından söz ettiriyor.

Sadakatsiz dizisindeki etkileyici performansıyla hafızalara kazınan Dere'nin geçmişte birçok önemli projede yer aldığı biliniyor.

En son Kanal D'nin popüler dizisi 'Sadakatsiz'de seyirciyle buluşan Cansu Dere, 2018 yılında başlayan Şahsiyet dizisinde de Nevra Elmas karakterini canlandırdı.

Dizi projeleri ve özel hayatıyla gündemde kalmayı başaran Cansu Dere, şu anda ise büyük bir reklam anlaşmasına imza attı. Bir kozmetik firmasının yüzü olan Dere, bu işbirliği kapsamında 10 milyon lira kazanacak.

Reklam çekimlerine başlayan Cansu Dere'nin yer aldığı reklamların yakın bir zamanda yayınlanması bekleniyor.

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