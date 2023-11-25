Cansu Dere'den milyonluk reklam anlaşması

Cansu Dere, aktif olarak sosyal medyayı kullanan bir isim olarak öne çıkıyor. Son olarak Sadakatsiz dizisindeki Asya karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Dere, sıkça magazin basınında adından söz ettiriyor.

Sadakatsiz dizisindeki etkileyici performansıyla hafızalara kazınan Dere'nin geçmişte birçok önemli projede yer aldığı biliniyor.

En son Kanal D'nin popüler dizisi 'Sadakatsiz'de seyirciyle buluşan Cansu Dere, 2018 yılında başlayan Şahsiyet dizisinde de Nevra Elmas karakterini canlandırdı.

Dizi projeleri ve özel hayatıyla gündemde kalmayı başaran Cansu Dere, şu anda ise büyük bir reklam anlaşmasına imza attı. Bir kozmetik firmasının yüzü olan Dere, bu işbirliği kapsamında 10 milyon lira kazanacak.

Reklam çekimlerine başlayan Cansu Dere'nin yer aldığı reklamların yakın bir zamanda yayınlanması bekleniyor.