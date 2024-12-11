Can Borcu dizisinin yayın tarihi açıklandı

Aile bağları, sadakat ve sırlarla örülü hikayesiyle ekranlara damga vurması beklenen Can Borcu dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla 21 Aralık Cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak.

Can Borcu dizisinin yayın tarihi açıklandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-12-2024 18:49

Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği ve Semih Bağcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay ve Cüneyt Mete yer alıyor. Onur Uğraş’ın kaleme aldığı Can Borcu, bir trafik kazasının kaderlerini kesiştirdiği iki ailenin yas, ihanet ve sırlarla dolu hikayesini anlatıyor.

Dizide mimar Serkan (Bülent İnal), babalarını kaybetmiş üç gençle yeniden bir aile kurmaya çalışırken, diğer yanda Handan (Ebru Özkan), eşinin ölümüyle dağılan ailesini ayakta tutmaya çalışıyor. İki ailenin birbirine dolanan hikayesi, izleyicilere hem duygu yüklü hem de sürükleyici bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Mine Tugay ve Cüneyt Mete’nin yanı sıra dizinin geniş kadrosunda Ragıp Savaş, Selen Soyder, Nurşim Demir, Çağla Boz ve Demircan Kaçel gibi isimler de yer alıyor. Can Borcu, yalnızca aile dramı değil, yasak aşklar, büyük sırlar ve ihanetlerle seyirciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

21 Aralık’ta Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Can Borcu, yılın en dikkat çekici yapımlarından biri olmaya aday.

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