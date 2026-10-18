Can Bonomo’nun Babası Hayatını Kaybetti! Veda Mesajı Olay Oldu

Ünlü şarkıcı Can Bonomo aldığı acı haberle sarsıldı. Babası Yaşar Bonomo’yu kaybeden sanatçı üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dile getirdi. Babasına yalnızca bir ebeveyn olarak değil aynı zamanda en yakın arkadaşlarından biri olarak da bağlı olduğunu anlatan Bonomo’nun sözleri okuyanların yüreğine dokundu. Özellikle babasıyla birlikte büyümenin kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatması dikkat çekti.

Can Bonomo’dan Babasına Duygusal Veda

Can Bonomo babası Yaşar Bonomo’nun hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda babasına duyduğu sevgiyi anlatırken onunla geçirdiği yılların kendisi için ne kadar özel olduğunu da dile getirdi.

Babasını “biricik arkadaşım” diye tanımlayan Bonomo onunla kurduğu bağın yalnızca baba-oğul ilişkisinden ibaret olmadığını gösterdi. Paylaşımındaki samimi ifadeler sanatçının yaşadığı kaybın kendisi için ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

“Senin Oğlun Olmak Bir Şerefti Benim İçin”

Bonomo babasına veda ederken şu sözleri kullandı: “Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo'yu bugün yolcu ettik. Çok yazdım onunla ilgili bugüne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende.”

Özellikle “Gözün arkada kalmasın. Top bende” sözleri dikkat çekti. Bonomo’nun bu ifadeleri babasına duyduğu sevginin yanı sıra ona karşı hissettiği sorumluluğu da anlatan anlamlı bir veda olarak yorumlandı.

Yaşar Bonomo Bir Süredir Tedavi Görüyordu

Paylaşılan bilgilere göre Yaşar Bonomo bir süredir tedavi görüyordu. Ancak hastalığına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Can Bonomo’nun paylaşımıyla birlikte acı haber sevenleriyle paylaşıldı.

Sanat Dünyasından Destek Mesajları Geldi

Can Bonomo’nun paylaşımının ardından sanat dünyasından birçok isim de taziye mesajlarıyla ünlü şarkıcının yanında oldu. Kerem Bürsin, Hazal Kaya, Zeynep Bastık, Murat Boz ve Özge Özpirinçci, desteklerini ileten isimler arasında yer aldı.

Böylesi zor bir dönemde gelen mesajlar Bonomo’ya sevenlerinin ve dostlarının yalnız olmadığını hissettirdi. Sanatçının babasına yazdığı veda mesajı ise baba-oğul arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.