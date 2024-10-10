Can Bonomo'dan üzücü haber: Ablası Funda Bonomo yoğun bakımda

Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde ablası Funda Bonomo'nun intihar girişimiyle sarsılan ailesi hakkında ilk kez konuştu.

Can Bonomo'dan üzücü haber: Ablası Funda Bonomo yoğun bakımda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2024 18:54

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde ablası Funda Bonomo'nun intihar girişimiyle sarsılan ailesi hakkında ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan Bonomo, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ailelerinin zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Can Bonomo, "Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Funda Bonomo'nun İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürerken, ailesi ve sevenleri ona destek olmak için bir araya geldi. Hayvan sevgisiyle tanınan Funda Bonomo, sosyal medya hesabında sık sık projelerini ve hayatından kareler paylaşan bir isim. İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Funda Bonomo'nun sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Bonomo ailesi, bu zor süreçte destek olan herkese teşekkür ederken, mental sağlığın ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

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