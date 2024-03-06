Can Bonomo ve Öykü Karayel'den aşk dolu bir paylaşım!

Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun birlikte çektikleri bu romantik kare, sosyal medyada da hızla yayılarak beğeni yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...

Can Bonomo ve Öykü Karayel'den aşk dolu bir paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-03-2024 15:59

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Can Bonomo ve ünlü oyuncu Öykü Karayel, mutlu birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmış ve 2021'de de oğulları Roman'ı kucaklarına almışlardı. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, şimdi de aşk dolu bir pozuyla dikkatleri üzerlerine çekti.
 

Can Bonomo, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafıyla hayranlarının beğenisini kazandı. Fotoğrafta Bonomo ve Karayel, birbirlerine sarılarak romantik bir pozu sergiliyorlar. Mutlulukları ve aşklarıyla parlayan çiftin pozu, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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