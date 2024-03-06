Can Bonomo ve Öykü Karayel'den aşk dolu bir paylaşım!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Can Bonomo ve ünlü oyuncu Öykü Karayel, mutlu birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmış ve 2021'de de oğulları Roman'ı kucaklarına almışlardı. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, şimdi de aşk dolu bir pozuyla dikkatleri üzerlerine çekti.



Can Bonomo, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafıyla hayranlarının beğenisini kazandı. Fotoğrafta Bonomo ve Karayel, birbirlerine sarılarak romantik bir pozu sergiliyorlar. Mutlulukları ve aşklarıyla parlayan çiftin pozu, takipçilerinden büyük ilgi gördü.



