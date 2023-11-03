Can Bonomo: Hayatımda çok şey değişti

Kültür, sanat, medya ve internet gibi 26 dal ve onur ödülünün sahiplerini bulduğu İAÜ İletişim Ödülleri törenine, birçok ünlü isim katıldı.

"GENÇLERİ KIRMAMAK İÇİN GELDİM"

Törende Onur Ödülü2nün sahibi olan Perihan Savaş, "Benim için burada öğrencilerden ödül almak çok mutluluk ve gurur verici, hepsine çok teşekkür ediyorum. Onur ödülü olduğu için ve gençleri kırmamak için ödülümü almaya geldim, onlar bizim geleceğimiz" dedi.

"EN BASİTİ ÇOCUĞUM OLDU"

'En İyi Erkek Sanatçı' ödülünün sahibi olan Can Bonomo, sahnede gençlere seslendi: Hepinize teşekkür ediyorum. Ben üniversiteyi bitireli 10 yıl oldu. Bu 10 yılda hayatımda çok şey değişti, en basiti çocuğum oldu. Biraz sonra onun yanına gideceğim, üniversiteli kardeşlerimden bu ödülü almak çok mutluluk verici.