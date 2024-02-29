Can Bonomo: Eşim çok güzel

Can Bonomo, programda yaptığı açıklamalarda baba olmanın kendisi için beklenmedik bir deneyim olduğunu belirtti. Oğluna duyduğu sevgiyi ve ona olan aşkını dile getiren Bonomo, "Oğlum inanılmaz bir şey. Hiç beklediğim bir şey olmadı. Bir evladım olursa onu çok severim, koruyup kollarım, ona örnek olmaya çalışırım diyordum; bu kadar aşık olacağımı, durmadan onun yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim" şeklinde konuştu.

Ayrıca Bonomo, babasıyla olan ilişkisine de değindi. 30 yaşına geldiğinde babasıyla daha sık görüşmeye başladıklarını ve aralarında sıcak bir dostluk ve arkadaşlık ilişkisi geliştiğini ifade etti. "Bizim jenerasyonumuzda var galiba böyle bir şey. Varlıklı bir ailede, 2 katlı evde büyüseydim babama 'siz' bile derdim. Hiç görüşmedik, hep çalışıyordu. Şimdi şahane bir ilişkimiz var..." şeklinde konuşan Bonomo'nun bu açıklamaları da dikkat çekti.

Son olarak Can Bonomo, eşine dair övgü dolu sözler sarf ederek, "Eşim çok güzel" dedi.

Programdaki Can Bonomo'nun samimi açıklamaları, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı