Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'

Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo: “6 yıldır evliyiz. Ben 5 yıldır düşünmeyi bıraktım. Eşim zaten daha iyisini benim için düşünüyor.”

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2024 10:10

Ünlü müzik sanatçısı Can Bonomo, eşi Öykü Karayel ile birlikte katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çift, evliliklerinin altıncı yılında olduklarını ve bu süre zarfında Bonomo'nun düşünmeyi bıraktığını, çünkü eşinin zaten daha iyisini düşündüğünü ifade etti.

Bonomo'nun eşi Öykü Karayel'e duyduğu bağlılık ve takdiri vurgulayan sözleri, sosyal medyada geniş bir ilgi gördü. Ünlü çiftin samimi ve esprili anları, hayranları tarafından olumlu yorumlarla karşılandı. Bonomo'nun eşiyle olan ilişkisine duyduğu sevgi ve güven, magazin gündemine damgasını vurdu.

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