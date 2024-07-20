Çağlar Söyüncü ve Serra Pakdemir'den bebek müjdesi

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ve eşi Serra Pakdemir, Mayıs ayında peş peşe gerçekleştirdikleri nişan ve düğün törenlerinin ardından şimdi de bebek müjdesi verdi.

Mayıs ayında Bodrum'da düzenlenen görkemli bir törenle nikah masasına oturan çift, sosyal medya hesaplarından ultrason fotoğrafı paylaşarak bebek beklediklerini duyurdu. Serra Pakdemir’in paylaştığı ultrason görüntüsünü kendi Instagram sayfasına ekleyen Çağlar Söyüncü, bu mutlu haberi beyaz kalp ve nazar boncuğu emojisiyle süsledi.

Çiftin bebeklerinin cinsiyeti henüz açıklanmazken, bu mutlu haber, sevenleri ve takipçileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Çağlar Söyüncü ve Serra Pakdemir’e tebrik mesajları yağarken, çiftin bu heyecanlı bekleyişi sosyal medyada da geniş yankı buldu.