Çağla Şıkel’in derin dekolteli siyah-beyaz tarzı!

Ünlü model ve oyuncu Çağla Şıkel, Instagram'da paylaştığı siyah-beyaz video ile büyük ilgi gördü. Şıkel'in şıklığı ve tarzı takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, oyuncunun zarif ve dikkat çekici tarzını öven yorumlar yaptı.

Çağla Şıkel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları ve takipçileri tarafından da birçok övgü dolu yorumla karşılandı. "Her zamanki gibi muhteşemsin", "Şıklığın ve zarafetin göz kamaştırıyor" gibi ifadelerle oyuncunun tarzı sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir edildi.



