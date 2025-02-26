Çağla Şıkel Londra Moda Haftası'nda göz kamaştırdı!

Ünlü sunucu, oyuncu, model ve iki çocuk annesi Çağla Şıkel, Londra Moda Haftası'nda Türk modacı Neslişah Yılmaz'ın defilesinde boy gösterdi. Kendisi için özel olarak tasarlanan iki farklı kıyafetle podyumda yürüyen Şıkel, 46 yaşına rağmen fit görünümü ve enerjik duruşuyla izleyenleri büyüledi.

Çağla Şıkel Londra Moda Haftası'nda göz kamaştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-02-2025 17:32

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Londra Moda Haftası kapsamında Türk modacı Neslişah Yılmaz'ın defilesinde podyuma çıktı. 46 yaşındaki Şıkel, kendisi için özel olarak tasarlanan iki farklı kıyafetle yürüyerek izleyicileri büyüledi.

Ekranların sevilen yüzü olan Şıkel, şimdilerde "Çağla ile Yeni Bir Gün" programıyla gündüz kuşağında izleyiciyle buluşuyor. İki çocuk annesi olmasına rağmen yıllardır koruduğu fit görünümüyle dikkat çeken ünlü manken, podyumdaki enerjisi ve ışıltısıyla yine adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde sağlıklı yaşam rutininden bahseden Çağla Şıkel, formunu keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve bal ile hazırladığı "altın süt" ile desteklediğini açıklamıştı. Düzenli spor ve sağlıklı beslenme sayesinde her zaman genç ve dinç kaldığını belirten Şıkel, Londra'daki defilede de bunun en büyük kanıtı oldu.

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