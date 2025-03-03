Çağatay Ulusoy'un 'Eşref' dönüşümü

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan, dünyası ve hikayesi ile ekranda fırtınalar estirecek ‘Eşref Rüya’ dizisi yayına girmeden büyük bir heyecan yarattı.

Çağatay Ulusoy'un 'Eşref' dönüşümü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-03-2025 13:55

ÇAĞATAY ULUSOY’DAN HAFIZALARA KAZINACAK BİR ‘EŞREF’ GELİYOR

‘Eşref Rüya’nın yıldızı Çağatay Ulusoy yoğun bir hazırlık döneminin ardından Eşref’e dönüştü. 

Zorlu bir dünya içerisinde güç dengelerini değiştiren Eşref’in en büyük zaafı, yıllardır içinde büyüttüğü aşk olacak. Kalbindeki derin yara ise Nisan’ın gelişi ile ilk kez iyileşmeye başlayacak.

AŞK, HEYECAN, AKSİYON BİR ARADA!
Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya yakında Kanal D’de izleyici ile buluşacak.

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