Çağatay Ulusoy'dan dev anlaşma

Sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions, sürpriz yeni projesi için Çağatay Ulusoy ile anlaştı. Detayları daha sonra duyurulacak olan proje için imzalar atıldı. Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un yer alacağı yeni hikaye ve canlandıracağı yeni karakter şimdiden büyük merak konusu oldu.

TIMS&B Productions’tan Çağatay Ulusoy’lu Sürpriz Proje!

‘Bir Zamanlar Çukurova’, ‘Söz’ ve ‘Teşkilat’ gibi adını televizyon tarihine yazdırmış projelere imza atan, yeni yayın döneminin iddialı projeleri ‘Siyah Kalp’ ve ‘Karadut’ ile gündemden düşmeyen Tims&B Productions’ın Çağatay Ulusoy’lu yeni sürpriz projesi hakkındaki detaylar ve Çağatay Ulusoy'un canlandıracağı karakter şimdiden heyecanla bekleniyor.