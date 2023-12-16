Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu mesaj

Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın Güzel Günler dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşmüştü. Hatta Leyla Tanlar Instagram sayfasından bikinili bir pozunu yayınlamış ve sevgilisinden "Çok güzelsin aşkım... Silsene" yorumu gelmişti.



Bu olaydan kısa bir süre sonra da ünlü çift nişanlanmıştı.



ROMANTİK MESAJ



Leyla Tanlar 26 yaşına bastı. Güzel oyuncunun doğum gününü nişanlısı Burak Dakak, Instagram'dan yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Dakak, 1.3 milyon takipçisi olan Instagram hesabında Tanlar ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve gönderisine, "En büyük iyiki’m, iyi ki doğdun sevgilim" mesajını ekledi.