Burak Dakak ve Leyla Tanlar'dan 'evlilik' açıklaması

Burak Dakak ve Leyla Tanlar ne zaman evlenecekleri yönündeki sorulara cevap verdi. İşte detaylar...

Burak Dakak ve Leyla Tanlar'dan 'evlilik' açıklaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2024 17:43

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, yakın dostları Burak Dakak ve Leyla Tanlar ile birlikte İstinyePark AVM’de objektiflere takıldı. Sezon öncesi birlikte vakit geçiren ünlü isimler, alışveriş merkezinde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Uzun süredir birlikte olan Burak Dakak ve Leyla Tanlar, ne zaman evlenecekleri yönündeki sorulara samimi bir yanıt verdi. Çift, “Düğün için acelemiz yok. Ne zaman istersek o zaman evleneceğiz. Şu an buradan bile nikah masasına gidebiliriz. Çok mutluyuz” diyerek ilişkilerindeki huzuru ve mutluluğu gözler önüne serdi.

 

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