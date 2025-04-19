Boşanma iddialarını güçlendiren hareket! Pelin Akil’in doğum gününde Anıl Altan yok!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hakkında uzun süredir gündemde olan boşanma iddiaları, yeni bir gelişmeyle yeniden alevlendi. Ünlü oyuncu Akil’in 39. yaş gününde eşinin ortalarda olmaması dikkat çekti.

Ayrılık İddiaları Güçleniyor

2016 yılında evlenen ve 2019’da ikiz kızları Alin ile Lina’yı kucaklarına alan çiftin ilişkisi bir süredir sallantıda. Son aylarda magazin kulislerinde sıkça konuşulan iddialara göre çift evlerini ayırdı. Konuya dair sessizliğini koruyan Pelin Akil, daha önce “Konuşmak istemiyoruz, çocuklarımız var” açıklamasıyla kafa karıştırmıştı. Boşanma davası sorularına ise net bir yanıt vermemesi, söylentileri daha da güçlendirdi.

Doğum Gününde Eşi Yalnız Bıraktı

Pelin Akil’in 39. yaş günü yakın arkadaşlarının düzenlediği özel bir kutlamayla geçti. Akil, doğum günü pastasıyla verdiği keyifli pozları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak bir detay gözlerden kaçmadı: Anıl Altan, doğum günü kutlamasında yer almadı. Moskova’da olduğu bilinen oyuncunun bu özel gün için paylaşımda bulunmaması da dikkat çekti.

Sessizlik Bozulacak Mı?

Boşanma iddialarına dair çiftin sessizliğini sürdürmesi, hayranlarını endişelendiriyor. Sosyal medya kullanıcıları “Artık net bir açıklama bekliyoruz”, “Bu kadar kaçamak cevaplar şüphe uyandırıyor” yorumlarıyla meraklarını dile getirdi. İkilinin önümüzdeki günlerde bir açıklama yapıp yapmayacağı ise şimdiden merak konusu.