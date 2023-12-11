Birce Akalay ile Selen Soyder 13 yıl sonra bir arada!

Birce Akalay ve Selen Soyder, 2010 yılında Avşar Film'in FOX için çekilen "Yer Gök Aşk" dizisinde iki kardeş karaktere hayat vermişlerdi. Yıllar sonra bir araya gelen ve zaman içinde iletişimlerini sürdüren bu başarılı oyuncular, Pazar akşamı bir restoranda buluşarak hasret giderdiler. Sosyal medyada paylaştıkları bir dizi fotoğrafla birlikte Birce Akalay, Selami Şahin'in "Seninle Başım Dertte" şarkısı eşliğinde Selen Soyder'in kadeh kaldırdığı bir anıyı takipçileriyle paylaştı.

Selen Soyder, "Yer Gök Aşk" dizisinde Toprak karakterini canlandırırken, Birce Akalay ise ablası Havva'yı oynuyordu. Soyder, Birce Akalay'ın kendisini öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak altına İngilizce olarak "2010 yılından beri en iyi kız kardeş" yorumunu ekledi. İkilinin yıllar sonra birlikte yaptıkları paylaşımlar, "Yer Gök Aşk" dizisi sevenlerine nostaljik anılar yaşattı.