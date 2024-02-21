Bergüzar Korel ve Kerem Bürsin akraba mı? İlk kez açıkladı

Dijital bir platformun davetine katılan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, önceki akşam gazetecilerle buluştu. Basın mensuplarının yönelttiği "Kerem Bürsin ile akraba mısınız?" sorusuna Korel, meslektaşıyla ilgili bir açıklama yaparak yanıt verdi.

Bergüzar Korel ve Kerem Bürsin akraba mı? İlk kez açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2024 10:10

Bergüzar Korel, Maslak'ta düzenlenen 'Düğüm' dizisinin tanıtım etkinliğine katıldı. Bir muhabirin "Kerem Bürsin ile akraba mısınız?" sorusuna oldukça şaşıran oyuncu, şu cevabı verdi:

"Kerem Bürsin'le mi? İrem Derici ile aramızda bir yakınlık var, benim kuzenim ile onun kuzeni evli. Kerem'in annesi, ablamın çok yakın arkadaşıydı ve o dönemde Kerem Amerika'da yeni bir oyunculuk kariyerine başlamıştı. Onu eskiden tanıyorum ama aramızda akrabalık ilişkisi yok."



Korel, Kerem Bürsin'i övgüyle anarak, "Kerem Bürsin'i çok seviyorum, gerçekten vizyonu geniş ve yetenekli bir oyuncu. Zaten kendini kanıtlamış çok değerli bir isim" şeklinde konuştu.

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