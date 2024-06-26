Barış Arduç'un en büyük hayali gerçek oluyor!

Ünlü oyuncu Barış Arduç, yönetmenliğini Engin Erden'in üstlendiği "Rüzgara Bırak" filminde Hande Erçel ile başrolü paylaşacak. Arduç, yarın Çeşme sahnelerinin çekimlerine başlayacak.

Lofficiel Arabia dergisine konuşan Arduç, film hakkında şunları söyledi: "Normalde tatil yaptığımız bir lokasyonda çekilecek, benim için hem ailemin yanımda olabileceği hem de işimi yürütebileceğim enteresan bir deneyim olacak."

Dergiye en büyük hayallerinden birini de açıklayan Barış Arduç, şunları ekledi: "Onun dışında 4-5 yıldır üzerinde çalıştığım, kendi yazdığım bir animasyon filmi var. Zannediyorum bütün hazırlıkları bittikten sonra 2026 yılı gibi izleyici karşısına çıkacak. Bu projenin nihayete ermesi beni ekstra motive ediyor. Animasyon filmi olması da bize gerçeküstü bir dünya anlattığımız için kendi hayal dünyamızı çok daha uçurup, parlatıp bambaşka şeylere evirme fırsatı veriyor. Zihnimden dökülen şeylerin animasyon olarak nasıl ortaya çıkacağını çok merak ediyorum. Şu anki en büyük heyecanlarımdan biri de o…"

Barış Arduç'un yeni film ve animasyon projeleriyle hayranlarının karşısına çıkacak olması merakla bekleniyor.