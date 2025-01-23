Banu Alkan hastaneye kaldırıldı!

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden ve "Afrodit" lakaplı yıldızı Banu Alkan, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yüksek tansiyon ve şeker hastalığına bağlı olarak fenalaşan Alkan, iki gün boyunca hastanede tedavi gördü.

Sosyal medyada ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği yönünde çıkan iddialar, yakın arkadaşı ve magazin yazarı Onur Akay tarafından yalanlandı. Akay, Banu Alkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak hayranlarını rahatlattı.

“Durumu İyi, Büyük Bir Tehlike Atlattı”

Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:



"Banu abla ile dün telefonda konuştum. Şu an çok şükür sağlık durumu çok iyi ama iki gün hastanede tedavi gördü. Yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan tansiyonu doktorlar da kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda şeker hastası olduğu için yüksek şeker de olunca, büyük bir tehlike atlattı. Doktorlar uçağa binmesini yasakladı."