Bade İşçil'den Sadettin Saran'la aşk iddiasına cevap geldi! İşte o açıklama...

Güzel oyuncu Bade İşçil, kalbinin boş olmadığını belirterek magazin gündemine damga vurmuştu. İş insanı Saadettin Saran ile yaşadığı aşk iddialarıyla ilgili çok konuşulan İşçil, Bebek'te yürüyüş yaparken basının sorularını yanıtladı.

Bade İşçil'den Sadettin Saran'la aşk iddiasına cevap geldi! İşte o açıklama...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-04-2024 10:40

Ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün yine Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Sıcak havadan şikayetçi olan İşçil, bir ara deniz kenarına doğru gidip yüzünü suyla yıkadı.

Görüntülendiği sırada gazetecilerin Sadettin Saran ile yaşadığı iddialarını sorması üzerine İşçil, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Öyle haberler çıkmış, zaten gerekli açıklamayı da yaptım. Sadettin Saran'ı Fenerbahçe başkanı olma durumu vardı, oradan ismini duymuştum. Tanışmışlığımız vardır herhalde, bilemedim. Arkadaşlar yanımda illaki birinin olmasına gerek yok. Ben kendim de mutluyum. Adı konmuş hiçbir şey yok, gerçekten söylerim olduğunda. Tık yok şu an."

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