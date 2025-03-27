Aydilge Hastanede! Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi

Aydilge’den Sağlık Durumu Hakkında Duygusal Açıklama!

"Hayat Şaşırtır, Kiralık Aşk, Sen Misin İlacım?" gibi hit şarkılarla tanınan Aydilge, sağlık durumu hakkında takipçilerine önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süredir geçmeyen ağrılar nedeniyle tedavi gören ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaşadığı süreci anlattı.

“Bunca Üzüntü Arasında Kendi Derdimden Bahsetmek İstemem Ama...”

45 yaşındaki şarkıcı, birkaç hafta önce hastanede olduğunu ve tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrıları nedeniyle yeni operasyonlara gireceğini duyurmuştu. Sevenlerinden gelen destek mesajlarının kendisini mutlu ettiğini belirten Aydilge, son gelişmeleri şu sözlerle paylaştı:

“Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Güzel mesajlarınız beni çok mutlu etmişti.”

“Yeni Komplikasyonlar Oluştu”

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret ettiğini ancak bu ziyaretin ardından sağlık durumunun daha da kötüleştiğini açıkladı:

“Ancak moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren leyleği ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz.”

Aydilge ve Yaren Leylek Buluşması

2018 yılında müzisyen Utku Barış Andaç ile evlenen Aydilge, Bursa’da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'in dostluğunu anlatan filmin müziklerini seslendirmişti. Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Aydilge’nin ziyaretiyle ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaren Leylek filminin oyuncu kadrosunda Meral Çetinkaya, Tarık Pabuççuoğlu, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir ve Hande Doğandemir gibi isimler yer alıyor.