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Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı

Aybüke Pusat'ın Instagram hesabından paylaştığı transparan pozlarına beğeni yağdı.

Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı
Yayın Tarihi : 2023-06-23 12:07

Son olarak "Sıfırıncı Gün" dizisiyle seyirci karşısına çıkan Aybüke Pusat, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla büyük ilgi topladı. Güzel oyuncunun transparan kıyafetler giydiği pozları, takipçileri tarafından büyülenerek karşılandı.

Pusat'ın "Venüs'ün doğuşu batışı farksız" notuyla paylaştığı bu iddialı pozlar, hayranlarının beğenisini kazandı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflara yapılan yorumlar arasında "Bizim venüsümüz sensin", "Peri kızı", "Çok güzelsin" ve "Güzellik abidesi" gibi övgü dolu ifadeler yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Furkan Andıç ile samimi görüntüleriyle gündeme gelen Aybüke Pusat, sosyal medya hesabında cesur ve iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Takipçileri, güzel oyuncunun pozitif enerjisi ve kendine olan özgüveni karşısında hayranlıkla dolu yorumlar yapıyor.

Aybüke Pusat'ın ilerleyen dönemdeki projeleri ve sosyal medya paylaşımlarını takip etmeye devam edeceğiz. Oyuncunun estetik ve görsel açıdan çarpıcı fotoğraflarıyla seyircilerini etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

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