Aslı Enver'den makyajsız poz

Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz bir şekilde evlenmişti. Nikahtan sonra Enver'in hamile olduğu haberleri ortaya çıkmıştı. Oyuncu, hamileliği nedeniyle rol aldığı dizi projesini bırakmak zorunda kalmıştı.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden güzel haber, 4 Temmuz'da geldi. İkili sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve ona Elay adını verdiler.

Arada sırada eşi ve kızıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Enver, bu sefer makyajsız ve filtresiz bir halini takipçileriyle paylaştı.

Aslı Enver'in doğal görünümü, sosyal medyada büyük beğeni topladı.