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Aslı Enver'den makyajsız poz

Geçtiğimiz Temmuz ayında annelik sevincini yaşayan Aslı Enver, şu sıralar tüm zamanını kızı Elay ile geçiriyor. Ünlü oyuncu, sosyal medyada makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı.

Aslı Enver'den makyajsız poz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-11-2023 11:43

Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz bir şekilde evlenmişti. Nikahtan sonra Enver'in hamile olduğu haberleri ortaya çıkmıştı. Oyuncu, hamileliği nedeniyle rol aldığı dizi projesini bırakmak zorunda kalmıştı.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden güzel haber, 4 Temmuz'da geldi. İkili sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve ona Elay adını verdiler.

Arada sırada eşi ve kızıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Enver, bu sefer makyajsız ve filtresiz bir halini takipçileriyle paylaştı.

Aslı Enver'in doğal görünümü, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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