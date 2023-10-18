Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile yeni pozlar

Oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile evlendi ve 4 Temmuz'da kızları Elay'ı dünyaya getirdi. Sosyal medya hesabından ailesiyle çekilen fotoğrafları sık sık paylaşan Enver, yeni bir fotoğraf daha yayınladı.

İlk karede çekirdek aile pozunu takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, ikinci karede ise kızı Elay'ı bebek kangurusuna bağladığı anları gösterdi. Bu paylaşımın altına, "İnce işler" notunu düştü.

Aslı Enver, kızı Elay'ın doğumundan sadece 4 gün sonra ilk fotoğraflarını paylaşmıştı ve o paylaşımda duygularını şu şekilde ifade etmişti: "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum."