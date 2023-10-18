Advert

Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile yeni pozlar

Birkaç ay önce annelik deneyimini yaşayan Aslı Enver, mutluluğunu kızı Elay ve eşi Berkin Gökbudak ile paylaştığı yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Aslı Enver'den eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile yeni pozlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-10-2023 14:12

Oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile evlendi ve 4 Temmuz'da kızları Elay'ı dünyaya getirdi. Sosyal medya hesabından ailesiyle çekilen fotoğrafları sık sık paylaşan Enver, yeni bir fotoğraf daha yayınladı.

İlk karede çekirdek aile pozunu takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, ikinci karede ise kızı Elay'ı bebek kangurusuna bağladığı anları gösterdi. Bu paylaşımın altına, "İnce işler" notunu düştü.

 

Aslı Enver, kızı Elay'ın doğumundan sadece 4 gün sonra ilk fotoğraflarını paylaşmıştı ve o paylaşımda duygularını şu şekilde ifade etmişti: "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum."

Benzer Haberler
Tarkan isyan etti: Tüm dünya ayağa kalkmalı Tarkan isyan etti: Tüm dünya ayağa kalkmalı
Pınar Deniz’den Filistin paylaşımı… Pınar Deniz’den Filistin paylaşımı…
Yasemin Sakallıoğlu: Her kadın yemek yapan adamla evlensin! Yasemin Sakallıoğlu: Her kadın yemek yapan adamla evlensin!
Hande Erçel'in reklamdan kazandığı ücret dikkat çekti Hande Erçel'in reklamdan kazandığı ücret dikkat çekti
Şafak Sezer'in yeni görüntüsü hayranlarını şaşırttı! Şafak Sezer'in yeni görüntüsü hayranlarını şaşırttı!
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?' Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...