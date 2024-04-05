Aslı Enver'den bahar pozları

Geçtiğimiz temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez anne olan ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla yeniden gündeme geldi. Enver, 6.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden 'bahar' notuyla peş peşe yeni pozlarını paylaştı.

Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, sosyal medya hesabından takipçileriyle baharın gelişini kutladı. Hikayeler bölümünde paylaştığı pozlarla dikkat çeken ünlü oyuncu, doğallığı ve zarafetiyle hayranlarının beğenisini kazandı.