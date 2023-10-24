Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak: Bakıcımız yok, Elay'ı kendimiz büyütüyoruz

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak, Atatürk filmi galasına birlikte katıldı. Temmuz ayında kızları Elay'ı kucaklarına alan Enver, "Elay 4 aylık oldu, büyütüyoruz. Uykusuz gecelerimiz olsa da, her şeye değer... Bebek bakımı için elimizden geleni yapıyoruz," dedi.

Bir gazetecinin eşi Berkin'in bebek bakımına katkısını sorması üzerine, "Eşim harika bir yardımcı. Bebeği sallayarak uyutmada bana büyük destek oluyor," şeklinde cevapladı. Ayrıca, bakıcı tutmadıklarını ve ailelerinin de büyük bir destek olduğunu söyledi.

Oyuncu, ne zaman işe geri döneceği konusundaki soruya ise "Doğru iş, doğru zamanda gelir. Şu an kızımın bize ihtiyacı var. Henüz çok küçük... Bu özel zamanı onunla geçirmek istiyorum," şeklinde yanıtladı.