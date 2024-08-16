Aslı Enver, Kızı Elay'ın ilk adımlarını sosyal medyada paylaştı

Ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından kızı Elay'ın ilk adımlarını paylaştı. 12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile evlenen Enver, bir yıl sonra kızı Elay'ı kucağına almıştı.

Aslı Enver, Kızı Elay'ın ilk adımlarını sosyal medyada paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2024 10:11

40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram hesabında kızı Elay’ın ilk adımlarını içeren fotoğraflar ve videolarla takipçilerini sevindirdi. Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Enver, "Yürümek de uçmak gibi bir şey. Çocuk - Duygusal olarak dengesiz, minicik bir diktatör; sizi tam anlamıyla deli etmek için ne kadar ileri gidebileceğini bilen ve sonra sizi sevgi dolu bir kucak canavarına dönüştüren biri." ifadeleriyle anne olmanın getirdiği duygu yoğunluğunu dile getirdi.

Aslı Enver’in bu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi görerek takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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