Aslı Enver, Kızı Elay'ın ilk adımlarını sosyal medyada paylaştı

40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram hesabında kızı Elay’ın ilk adımlarını içeren fotoğraflar ve videolarla takipçilerini sevindirdi. Paylaşımına duygusal bir not ekleyen Enver, "Yürümek de uçmak gibi bir şey. Çocuk - Duygusal olarak dengesiz, minicik bir diktatör; sizi tam anlamıyla deli etmek için ne kadar ileri gidebileceğini bilen ve sonra sizi sevgi dolu bir kucak canavarına dönüştüren biri." ifadeleriyle anne olmanın getirdiği duygu yoğunluğunu dile getirdi.

Aslı Enver’in bu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi görerek takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.