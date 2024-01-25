Aslı Enver, kızı Elay ile pozlarını paylaştı

Aslı Enver, sosyal medya hesabından kızı Elay ile geçirdiği keyifli bir yürüyüş anını "Mis" notuyla paylaştı; Eda Ece'den gelen sevimli yorum ise dikkat çekti.

Aslı Enver, kızı Elay ile pozlarını paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-01-2024 16:26

Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda anne olmanın mutluluğunu yaşamaya başlamış ve bu özel anları zaman zaman takipçileriyle paylaşarak sevgi dolu geri dönüşler almıştı. Şimdi ise minik Elay ile geçirdiği bir yürüyüş anını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Aslı Enver, kızı Elay ile birlikte çektirdiği pozları "Mis" notuyla paylaşarak takipçilerine sevimli bir anın kapılarını araladı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve olumlu yorum alarak hayranlarının sevgisini bir kez daha kazandı.

Öte yandan, ünlü oyuncunun paylaşımına yakın arkadaşı Eda Ece'den de sevimli bir yorum geldi. Kız annesi olmaya hazırlanan Eda Ece, "Ay gerçekten mis, hemen bana geliyorsunuz, öpmem gerekli" ifadeleriyle Aslı Enver'e duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Aslı Enver'in annelik mutluluğunu paylaştığı bu kare, sosyal medyada kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü ve takipçilerinin güzel dilekleriyle karşılandı.

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