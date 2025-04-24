Aslı Enver: “Despot Bir Anne Değilim, Her Dakika Kıymetli”

Aslı Enver, Demet Şener, Wilma Elles, Özlem Yıldız, Buse Varol, Ivana Sert ve Zeynep Mansur gibi birbirinden ünlü isimler, anlamlı bir etkinlik için bir araya geldi. İstanbul’da düzenlenen ve TOÇEV yararına gerçekleştirilen kermes, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte hem yardımseverlik ön plana çıktı hem de katılan isimlerin samimi açıklamaları dikkat çekti.

Aslı Enver: “Despot Bir Anne Değilim”

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aslı Enver, minik kızı Elay hakkında içten açıklamalarda bulundu. Annelikten büyük keyif aldığını belirten oyuncu, “Çok komik bir tip. Çocukluğuma çok benziyor. Despot bir anne değilim, tam tersine onunla geçirdiğim her dakika çok kıymetli,” sözleriyle duygularını paylaştı.

Ünlü oyuncu, şu an için bir projede yer almadığını da belirtti. Hayranlarının merakla beklediği ekran dönüşü hakkında ise “Şimdilik bir projem yok, Elay ile vakit geçirmek önceliğim” diyerek açıklık getirdi.