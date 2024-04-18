Aslı Enver, Brüksel'de tatlı anlarını paylaştı!

Geçtiğimiz temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak anne olan ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Enver, 6.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünde Brüksel'de çekildiği kareleri peş peşe paylaştı.

Paylaşımında, "Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin" notunu düşen ünlü oyuncu, Brüksel'de geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede 237 bin beğeni alan paylaşımıyla Enver, hayranlarının ilgisini bir kez daha üzerine çekti.

Aslı Enver'in Brüksel'de tatlı anlarını paylaşması, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ünlü oyuncunun doğal ve samimi paylaşımları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.