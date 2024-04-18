Aslı Enver, Brüksel'de tatlı anlarını paylaştı!

Aslı Enver, ilk kez anne olduğu 4 Temmuz 2023'te Berkin Gökbudak ile kızları Elay'ı kucaklayarak mutluluğunu yaşamıştı. Şimdi ise Brüksel'den paylaştığı yeni fotoğraflarıyla hayranlarını sevindirdi. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok beğeni ve yorum aldı.

Aslı Enver, Brüksel'de tatlı anlarını paylaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-04-2024 18:46

Geçtiğimiz temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak anne olan ünlü oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Enver, 6.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünde Brüksel'de çekildiği kareleri peş peşe paylaştı.

Paylaşımında, "Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin" notunu düşen ünlü oyuncu, Brüksel'de geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede 237 bin beğeni alan paylaşımıyla Enver, hayranlarının ilgisini bir kez daha üzerine çekti.

Aslı Enver'in Brüksel'de tatlı anlarını paylaşması, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ünlü oyuncunun doğal ve samimi paylaşımları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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