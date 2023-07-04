Aslı Enver anne oldu! Bebeğinin ismi ortaya çıktı

Geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız bir nikah gerçekleştiren oyuncu Aslı Enver, hamile olduğunu duyurmuş ve rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kalmıştı. Son olarak çiftten mutlu haber geldi ve dün gecce bebekleri dünyaya geldi.

39 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Enver, özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında sağlıklı bir şekilde bebek dünyaya getirdi. Bebeklerinin adının Elay olduğu açıklandı. Hem anne Aslı Enver hem de bebekleri sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Aslı Enver, hamilelik süreciyle ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda "Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor süreç" ifadelerini kullanmıştı. Çift, bebeklerinin dünyaya gelmesiyle birlikte sevinçlerini aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştı.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinin bebeklerinin doğumu, hayranları ve sevenleri arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Sosyal medya da, birçok takipçi çifti tebrik eden mesajlar paylaştı ve en güzel dileklerini iletti.

Bu mutlu haberle birlikte, Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, yeni bir aile hayatına adım atmış oldu. Bebekleri Elay ile birlikte bu yeni dönemde mutluluklarının artarak devam etmesi dileğiyle.