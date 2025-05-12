Aslı Enver 41 Yaşında: “Bu Sene Kendim İçin Dileğim Yok”

Aslı Enver 41 yaşına bastı. Doğum gününde duygusal bir mesaj paylaştı, annelikle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Aslı Enver 41 Yaşında: “Bu Sene Kendim İçin Dileğim Yok”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-05-2025 09:54

Başarılı oyuncu Aslı Enver, doğum gününde yaptığı içten paylaşımıyla dikkat çekti. 41 yaşına giren Enver, bu yılki dileğinin sadece kendisi için olmadığını vurguladı. Aynı zamanda annelik sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Doğum Gününde Anlamlı Mesaj

2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver, geçtiğimiz yıl temmuz ayında kızı Ela’yı kucağına aldı. Instagram hesabından doğum günü pozlarını yayınlayan güzel oyuncu, paylaşımına duygusal bir not ekledi.

Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:
“Bugün benim doğum günüm… Bu sene kendim için bir dileğim yok. Hepimiz için var: Birbirimizi daha çok duyalım, daha çok anlayalım, daha az korkalım. Daha adil, daha vicdanlı, daha huzurlu olalım. Kadınların güvende, çocukların neşeyle, hayvanların sevgiyle yaşadığı günler dileğiyle.”

Bu anlamlı sözleriyle takipçilerine farkındalık dolu bir mesaj veren Enver’in paylaşımı, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

“Despot Bir Anne Değilim”

Son dönemde annelik yolculuğuyla da sıkça gündeme gelen Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu, kızı Ela’nın karakterinden söz ederek, onunla vakit geçirmenin çok eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Artık karakteri iyice belirginleşti. Çok komik bir tip. Eğlendiriyor bizi çok. Bence benim çocukluğuma benziyor, belki de şimdiki halime benziyor. Kimin kucağındaysa ona benziyor.” sözleriyle Ela’dan bahseden Enver, nasıl bir anne olduğunu da anlattı.

Anne olmak çok deli bir sorumluluk ama çok keyifli. Çok mutlu bir dönemdeyim” diyen oyuncu, disiplin konusunda ise şu yorumda bulundu:

“Bilmiyorum nasıl bir etkisi olacak ileride ama bende o disiplin ve kurallar şu an yok. Onun dozu çok önemli. Çocuk biraz kural istiyor ama despot bir anne değilim diyeyim. Özgür alanını veriyorum ama mesela masanın üstüne çıkmasına da izin vermiyorum. Belirli rutinleri var, zaten çocuklar rutini seviyor.”

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