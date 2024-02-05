Aşk Mevsimi'nin duygu dolu öpüşme sahnesi

Aşk Mevsimi filminde Sezen Aksu’nun “SIZI” şarkısı eşliğinde Bozcaada’da günbatımında çekilen Şirin ve Ali Yaman’ın öpüşme sahnesi izleyenleri duygulandırıyor.

Aşk Mevsimi'nin duygu dolu öpüşme sahnesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2024 18:05

Senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrollerini paylaştığı, Aşk Mevsimi 2 Şubat’tan beri seyircisiyle sinema salonlarında buluşmaya devam ediyor.

Bozcaada’nın sıcak iklimi Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu ikilisinin yakınlığını pekiştiriyor. Hayat verdikleri Şirin ve Ali Yaman karakterlerinin masum ve derin aşkı seyirciyi büyülüyor. İkilinin yakınlaştığı dakikalar izleyenlerin kalp ritmini hızlandırıyor.
Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir kavuşamama hikayesini konu alan Aşk Mevsimi, aşkın bir zamanlama meselesi olduğunu hatırlatıyor.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda sinema salonlarındaki yerini alan ‘Aşk Mevsimi’ romantik ve çarpıcı hikayesiyle sinemalarda.

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