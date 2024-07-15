Arda Turan'ın tekne tatili

Arda Turan eşi ve çoçuklarıyla Bodrum'a demirledikleri teknelerinde tatil yapıyor.

Arda Turan'ın tekne tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2024 09:45

Eyüpspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'da tatil yapan Arda Turan, eşi Aslıhan Turan ve çocuklarıyla birlikte Türkbükü'nde demirledikleri teknelerinde objektiflere yansıdı.

Teknede keyifli vakit geçiren aile, çocuklarıyla denizin tadını çıkarıyor. Çocuklar, gün boyu denizde eğlenirken iki bakıcı bir an olsun yanlarından ayrılmadı. Sıcaktan bunalan Arda Turan, serinlemek için kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Aslıhan Turan ise denize girmeyi tercih etmedi.

Çift, bir süre sonra ayrı botlarla teknelerinden ayrıldı. Arda Turan ve ailesinin bu keyifli tatil anları, hem tatilciler hem de hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

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