Arda Turan kampta eşi Aslıhan Doğan tatilde

Geçtiğimiz haftalarda eşi Arda Turan ve çocuklarıyla aile tatili yapan Aslıhan Doğan Turan, Eyüpspor'un teknik direktörü olan eşinin İstanbul'daki kampa katılmasının ardından çocuklarıyla tatiline devam ediyor.

Aslıhan Doğan Turan, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan ile birlikte Bodrum'da objektiflere yansıdı. Cennet Koyu'na demirledikleri teknelerinde denizin ve güneşin tadını çıkaran Turan, sudan çıktıktan sonra çocuklarını izlerken keyifli anlar yaşadı.

Tatilinin her anını dolu dolu geçiren Aslıhan Doğan Turan, sudan çıktıktan sonra kurulandı ve teknenin kıç kısmında oturdu. Çocuklarıyla birlikte geçirdiği bu güzel anlar, objektiflere yansıdı.