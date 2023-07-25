Advert

Alina Boz ile Umut Evirgen aşklarını ilan ettiler

Yılın aşk bombası belgelendi. İşletmeci Umut Evirgen ünlü oyuncu Alina Boz ile karesini Instagram hesabında paylaştı. Alina Boz, uzun süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu ancak çift geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Alina Boz ayrılığın ardından daha önce birçok ünlü isim ile adı anılan Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.

Alina Boz ile Umut Evirgen aşklarını ilan ettiler
Yayın Tarihi : 2023-07-25 10:29

Türkiye'nin tanınmış işletmecilerinden Umut Evirgen ve ünlü oyuncu Alina Boz, aşk hayatlarıyla sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Dört yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandıran çift, beklenen hamleyi yaparak tekrar aşklarını ilan etti.

Uzun süre adı farklı ünlü isimlerle aşk dedikodularına karışan Umut Evirgen, Alina Boz ile olan ilişkisini tekrar gündeme taşıdı. Ünlü işletmeci, Instagram hesabından 60.9 bin takipçisi bulunan sayfasında, sevgilisi Alina Boz ile romantik bir kare paylaştı. Paylaşımda Umut Evirgen, Alina Boz'u sırtına aldığı anı ölümsüzleştirdi.

Aşklarını bir kez daha ilan eden çiftin bu romantik pozuna, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri, Umut ve Alina'nın mutluluklarına ortak olurken, güzel çiftin aşk dolu paylaşımı kısa sürede gündemde üst sıralara yerleşti.

Uzun süredir ilişkilerini medyadan uzak yaşamayı tercih eden ikilinin, bu kez ilişkilerini sosyal medya platformu üzerinden duyurması, hayranlarını heyecanlandırdı. Gelen yoğun beğeni ve destek mesajları, ünlü çifti mutlu etmeye yetti.


Benzer Haberler
Ünlü isimlerin 24 saat kalan paylaşımlar için aldığı ücret dudak uçuklattı Ünlü isimlerin 24 saat kalan paylaşımlar için aldığı ücret dudak uçuklattı
Üstsüz pozlarıyla gündeme gelen Nesrin Cavadzade eve kapanıp ağlamış! Üstsüz pozlarıyla gündeme gelen Nesrin Cavadzade eve kapanıp ağlamış!
Berrak Tüzünataç'ın bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Berrak Tüzünataç'ın bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Demet Özdemir'den aşk iddialarını doğrulayan paylaşım! Demet Özdemir'den aşk iddialarını doğrulayan paylaşım!
Çeşme'de 5 bin kişi Süperstar'ı dinledi Çeşme'de 5 bin kişi Süperstar'ı dinledi
Özcan Deniz: Ben sizin doktorunuzum Özcan Deniz: Ben sizin doktorunuzum
ÇOK OKUNANLAR
Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!
  • 24-07-2023 19:21

Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...
  • 25-07-2023 12:53

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi