Alina Boz ile Umut Evirgen aşklarını ilan ettiler

Türkiye'nin tanınmış işletmecilerinden Umut Evirgen ve ünlü oyuncu Alina Boz, aşk hayatlarıyla sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Dört yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandıran çift, beklenen hamleyi yaparak tekrar aşklarını ilan etti.

Uzun süre adı farklı ünlü isimlerle aşk dedikodularına karışan Umut Evirgen, Alina Boz ile olan ilişkisini tekrar gündeme taşıdı. Ünlü işletmeci, Instagram hesabından 60.9 bin takipçisi bulunan sayfasında, sevgilisi Alina Boz ile romantik bir kare paylaştı. Paylaşımda Umut Evirgen, Alina Boz'u sırtına aldığı anı ölümsüzleştirdi.

Aşklarını bir kez daha ilan eden çiftin bu romantik pozuna, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri, Umut ve Alina'nın mutluluklarına ortak olurken, güzel çiftin aşk dolu paylaşımı kısa sürede gündemde üst sıralara yerleşti.

Uzun süredir ilişkilerini medyadan uzak yaşamayı tercih eden ikilinin, bu kez ilişkilerini sosyal medya platformu üzerinden duyurması, hayranlarını heyecanlandırdı. Gelen yoğun beğeni ve destek mesajları, ünlü çifti mutlu etmeye yetti.



