Aleyna Tilki, şöhretin bedelini anlattı: "Çocukluğumu yaşayamadım"

Henüz 16 yaşındayken 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, katıldığı bir davette gazetecilerle bir araya gelerek samimi açıklamalarda bulundu. Genç yaşta yıldız olmanın bedelini ödediğini belirten Tilki, şöhretin getirdiği zorlukları anlattı.

"Ben çocuk olmayarak bedelini ödedim. Erkek arkadaşım olmadı, elini tutup sokakta yürüyemedim. Kahve içemedim. Herhangi bir mekanda kimse beni çekmeden eğlenemedim. Amerika’da bile rahat edemedim ünümden dolayı. Çocukluğumu hiç yaşayamadım. Ünlü olmadan önce de yaşayamadım ben çocukluğumu, insanlar bilmiyor bunu. Çocuk kalmış olabilirim belki bu yüzden. Çocuksuluğumu şarkılarımda yansıtıyorum" şeklinde konuşan Tilki, şöhretin getirdiği yalnızlık ve kısıtlamaları dile getirdi.

Aleyna Tilki’nin açıklamaları, genç yaşta elde edilen şöhretin arka planında yaşanan zorlukları gözler önüne serdi.