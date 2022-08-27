Ahmet Hakan: Gülşen derhal serbest bırakılmalıdır!

İşte Ahmet Hakan'ın bugün yayınlanan köşe yazısından o bölüm:



Gülşen’in bütün imam hatiplileri “sapık” olarak nitelemesi, bir imam hatipli olarak çok rahatsız etti beni.

Gülşen’in tüm imam hatipliler için “sapık” demesine okkalı bir tepki göstermeyenlerin, “Ne var bunda canım, kızcağız küçük bir şaka yapmış” diyerek geçiştirmeye çalışmaları ise...



Daha da fazla rahatsız etti.

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Bütün bunlardan dolayı moralim bozukken...



Üstüne bir de Gülşen’in yaka paça tutuklanması geldi.



Karamsarlık ve umutsuzluk kapladı her yanımı.

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Bu tutuklamaya hiçbir taktik gözetmeden, hiçbir strateji izlemeden, hiçbir siyasi hesabı aklımın ucundan geçirmeden...



Var gücümle itiraz ediyorum.

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Gülşen’in imam hatiplerde okuyan binlerce çocuğa ve imam hatiplerden mezun olmuş binlerce kişiye karşı yaptığı büyük terbiyesizlik karşısında...



Kınamak gibi bir alternatif varken... Öfkeyle itiraz etme hakkı varken... Ayıplama mekanizmaları el altındayken... Utandırmak gibi müthiş bir cezalandırma yöntemi söz konusuyken... Sivil ve örgütlü tepkilerin yolu açıkken....



Polisin, savcının, kelepçenin, hapishanenin devreye girmesi...



Çok ama çok yanlış olmuştur.

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Bu yanlıştan dönülmelidir.

Gülşen, derhal serbest bırakılmalıdır.