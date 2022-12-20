64 yaşındaki Banu Alkan'dan bebek haberi: "Yeni bir Afrodit doğabilir''

64 yaşındaki Afrodit lakaplı şarkıcı ve oyuncu Banu Alkan, Altın Palmiye Ödül töreninde boy gösterdi. Şimdilerde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Kemal Yıldız'la evlilik hazırlığı yapan Alkan yumurtalarını dondurduğunu ve bebek sahibi olmak istediğini söyledi

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Banu Alkan, ''Çiçekler büyük aşkım Kemal Yıldız'dan. Nikah tarihimiz belli, Haziran'da. Ben zaten ona çiçeğim. Yumurtalarımı dondurttuğum için her an çocuk yapabilirim. 17 sene oldu. Yeni bir Afrodit doğabilir.'' şeklindeki açıklamasıyla şaşkına çevirdi.