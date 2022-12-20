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Gecce Magazin Haberleri

64 yaşındaki Banu Alkan'dan bebek haberi: "Yeni bir Afrodit doğabilir''

Kendisinden 20 yaş küçük olan Kemal Yıldız'la nikah masasına oturmaya hazırlanan Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yaptığı bebek açıklamasıyla duyanları şaşırttı. 17 yıl önce yumurtalarını dondurttuğunu söyleyen Alkan, anne olabileceğinin sinyallerini verdi.

64 yaşındaki Banu Alkan'dan bebek haberi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-12-2022 17:38

64 yaşındaki Afrodit lakaplı şarkıcı ve oyuncu Banu Alkan, Altın Palmiye Ödül töreninde boy gösterdi. Şimdilerde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Kemal Yıldız'la evlilik hazırlığı yapan Alkan yumurtalarını dondurduğunu ve bebek sahibi olmak istediğini söyledi

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Banu Alkan, ''Çiçekler büyük aşkım Kemal Yıldız'dan. Nikah tarihimiz belli, Haziran'da. Ben zaten ona çiçeğim. Yumurtalarımı dondurttuğum için her an çocuk yapabilirim. 17 sene oldu. Yeni bir Afrodit doğabilir.'' şeklindeki açıklamasıyla şaşkına çevirdi.

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